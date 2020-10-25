Салюты, лезгинка и пробки: Дагестанцы устроили массовые гуляния после победы Хабиба

Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в легком весе.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, сообщает zakon.kz.

Во втором раунде россиянин перевел соперника в партер, выполнил удушающий прием и заставил американца сдаться.

На родине Нурмагомедова — в Дагестане — празднуют его победу. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как на улицах в Дагестане собрались толпы и запускают салюты. Люди скандируют «Хабиб, Хабиб!», некоторые мужчины пляшут лезгинку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дагестан празднует победу Хабиба✊???? Публикация от I ❤️Wretling (@wrest_lingnew) 24 Окт 2020 в 4:00 PDT

На проезжей части образовались пробки из автомобилей, машины сигналят.

Празднования проходят в Махачкале, Дербенте и других городах республики.

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