Салюты, лезгинка и пробки: Дагестанцы устроили массовые гуляния после победы Хабиба
Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в легком весе.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, сообщает zakon.kz.
Во втором раунде россиянин перевел соперника в партер, выполнил удушающий прием и заставил американца сдаться.
На родине Нурмагомедова — в Дагестане — празднуют его победу. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как на улицах в Дагестане собрались толпы и запускают салюты. Люди скандируют «Хабиб, Хабиб!», некоторые мужчины пляшут лезгинку.
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На проезжей части образовались пробки из автомобилей, машины сигналят.
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Празднования проходят в Махачкале, Дербенте и других городах республики.
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