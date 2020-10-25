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Салюты, лезгинка и пробки: Дагестанцы устроили массовые гуляния после победы Хабиба

Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в легком весе.

Фото : gol.ru25 октября 2020, 09:51

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, сообщает zakon.kz.

Во втором раунде россиянин перевел соперника в партер, выполнил удушающий прием и заставил американца сдаться.

На родине Нурмагомедова — в Дагестане — празднуют его победу. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как на улицах в Дагестане собрались толпы и запускают салюты. Люди скандируют «Хабиб, Хабиб!», некоторые мужчины пляшут лезгинку.

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Дагестан празднует победу Хабиба✊????

Публикация от I ❤️Wretling (@wrest_lingnew) 24 Окт 2020 в 4:00 PDT

На проезжей части образовались пробки из автомобилей, машины сигналят.

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Дагестан празднует победу Хабиба! (???? @recept_madina_05) @khabib_nurmagomedov . . . Как вам видео? Лучшее только у нас↙️ @mysoull.nature . . . . . . . #moscow #miyagi #milano предательство???? #музыка???? #родные❤️ #голос #група #грустныевидео #грустно???? #грустныекартинки #чорнаялюбовь #душаболит #душевноевидео???????????? #взаимныелайки #взаимныеподписки #предательство???? #гардеробная #mitsubishilancer #music #musicvideo #museum #gucci #dushanbe #uzvideo #azerbaycan #artist #armenia #erevan #video #mifamilia

Публикация от Живой мир,необычайная природа✨ (@my.soull.nature) 24 Окт 2020 в 3:47 PDT

Празднования проходят в Махачкале, Дербенте и других городах республики.


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