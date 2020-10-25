В СКО заброшенную школу можно купить за 1 тенге

За 20 лет в регионе закрылось 302 школы.

Опустевшие школы в Северо-Казахстанской области выставляют на аукционы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как отмечает издание, в селе Ульги Жамбылского района начальная цена на здание школы составляет 3,7 млн тенге. Правда минимальная цена по условиям аукциона — всего 1 тенге.

Ходить в школу в Ульги некому уже давно. По социально-экономическому паспорту Архангельского сельского округа население Ульги в 2020 году составляет… 18 человек. При этом еще 10 лет назад там проживали 235 человек, а максимальное население превышало 400 человек.

Аукцион по продаже школы в селе Ульги назначен на 10 ноября. В документах указано, что здание площадью 471 квадратный метр было построено в 1972 году. Начальная цена в 3,7 миллиона тенге определена оценщиком, исходя из состояния помещений. При этом совершенно ясно, что покупателей на такую цену не найдется. Но поскольку аукцион ведется на понижение, минимальная цена, за которую его можно купить, составляет символический 1 тенге.

Было отмечено ,что схожая ситуация в селе Рождественка того же Жамбылского района. Здесь продается большая двухэтажная школа площадью 1264 квадратных метра. Оценочная стоимость школы — 9,4 миллиона тенге, а минимальная — 1 тенге. В Рождественке сейчас проживают 13 человек. В прошлом году в селе было 44 жителя. 20 лет назад здесь проживали 372 человека.

Огромное трехэтажное здание школы площадью 3327 квадратных метров продается в селе Новоузенка Есильского района. Оценочная стоимость — 27,2 миллиона тенге, минимальная — 1. Обратите внимание на масштабность строения.

Школа построена в 1983 году, когда население Новоузенки составляло 950 человек. Сейчас в селе осталось 30 жителей. Одна из основных проблем — отсутствие воды, за которой оставшиеся новоузенцы ездят в соседние села.

По данным комитета по статистике РК за последние 10 лет общее количество школ в Северо-Казахстанской области сократилось на 127 единиц. А общее количество учащихся в начальных и средних школах уменьшилось на 8 тысяч человек.

За 20 лет в регионе закрылось 302 школы (осталось 478 школ), а количество учащихся уменьшилось на 63 тысячи человек — со 135,2 тысяч до 78 тысяч школьников.

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