Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Караганда

Все обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

В пятницу, около полудня, на 193 километре трассы Алматы - Караганда, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Accent и Toyota Highlander, сообщает zakon.kz.

Со слов водителя Toyota, двигался он по трассе в восточном направлении, в сторону Алматы и в месте сужения дороги, на встречу ему, "в лоб" выехал Hyundai, обгоняя попутный автомобиль.

На узком участке дороги, водитель Toyota не смог избежать столкновения, вдоль трассы прокладывают новую дорогу и по его сторону обочина практически отсутствует, обрыв у которой около полутора метра, водителю просто некуда было маневрировать, избегая столкновения.

В результате мощного лобового столкновения, водитель Hyundai погиб на месте, прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть, другая же бригада госпитализировала женщину, и молодую девушку с двумя детьми из Toyota, детей доставили в отделение реанимации, водитель серьезных травм не получил.

Стоит отметить, что на данном участке автодороги, водителю Hyundai стояли знаки о сужении дороги и об ограничении скоростного режима в 30 км/ч.

Все обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

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