Карим Масимов лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Глава КНБ РК лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой.

Глава Комитета нацбезопасности РК Карим Масимов лично поздравил российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Карим Масимов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой, — говорится в описании к видео.

Напомним, поединок Нурмагомедова с Гэтжи возглавил турнир UFC 254, который прошел в ночь на 25 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом во втором раунде. После поединка Нурмагомедов не смог сдержать эмоций и расплакался прямо в октагоне.

В рамках турнира казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно победил бразильца Алекса Оливейру в дебютном бою в UFC.

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