Горячие новости
Читайте также

Карим Масимов лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Глава КНБ РК лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой.

Фото : sports.kz25 октября 2020, 11:34

Глава Комитета нацбезопасности РК Карим Масимов лично поздравил российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Карим Масимов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой, — говорится в описании к видео.

Напомним, поединок Нурмагомедова с Гэтжи возглавил турнир UFC 254, который прошел в ночь на 25 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом во втором раунде. После поединка Нурмагомедов не смог сдержать эмоций и расплакался прямо в октагоне.

В рамках турнира казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно победил бразильца Алекса Оливейру в дебютном бою в UFC.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты