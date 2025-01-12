Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США из-за спора со стюардессой

Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США из-за конфликта с бортпроводницей, сообщает Zakon.kz.

По информации Essentially Sports, перед полетом на самолете авиалиний American Airline бортпроводница попросила Хабиба пересесть от аварийного выхода. Нурмагомедов отказался менять место, после чего стюардесса вызвала сотрудника, который был вынужден снять с рейса Нурмагомедова.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, стюардесса пояснила, что не может позволить Нурмагомедову сидеть в ряду у аварийного выхода и пригрозила ему снятием с рейса.

"Это несправедливо. Я не собираюсь пересаживаться туда‑сюда", – ответил спортсмен.

Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США.



Он сел на место у аварийного выхода, где по правилам должен был помогать в случае экстренной ситуации. Когда бортпроводница уточнила его готовность, он ответил нечетко и начал спорить.



Ему предложили… https://t.co/b94dnNNxgR pic.twitter.com/UbMCwMYPC9 – LiveResult.Ru (@LiveResultRu) January 12, 2025

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин выиграл все 29 поединков в смешанных единоборствах.

В июне 2024 года Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в социальных сетях, где посетовал, что тяжело держаться пути мужчины.