Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Столкнулись Audi 100 и Toyota Alphard.

На 130 километре трассы Алматы-Бишкек произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

Со слов водителя, Audi двигался в восточном направлении в сторону города Алматы и ему на встречу выехала Toyota. Из-за неожиданности водитель не успел предпринять никаких действий. В результате покасательного удара, Audi закрутило на проезжей части и выбросило на обочину встречной полосы.

Тем временем Toyota Alphard отбросило на обочину, где он опрокинулся в кювет и перевернулся несколько раз. Оба водителя потеряли управление после столкновения.

На месте очевидцы попытались помочь пострадавшим, вызвали скорую помощь и сотрудников дорожной полиции.

По приезду медики констатировали смерть водителя Toyota и двух его пассажиров. Еще троих пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.

Водитель Audi и 3 его пассажира отделались легким испугом.

Обстоятельства ДТП выясняют дознаватель Алматинской области и эксперты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!