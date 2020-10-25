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Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Столкнулись Audi 100 и Toyota Alphard.

Фото : zakon.kz.25 октября 2020, 13:53

На 130 километре трассы Алматы-Бишкек произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

Со слов водителя, Audi двигался в восточном направлении в сторону города Алматы и ему на встречу выехала Toyota. Из-за неожиданности водитель не успел предпринять никаких действий. В результате покасательного удара, Audi закрутило на проезжей части и выбросило на обочину встречной полосы.

Тем временем Toyota Alphard отбросило на обочину, где он опрокинулся в кювет и перевернулся несколько раз. Оба водителя потеряли управление после столкновения.

На месте очевидцы попытались помочь пострадавшим, вызвали скорую помощь и сотрудников дорожной полиции.

По приезду медики констатировали смерть водителя Toyota и двух его пассажиров. Еще троих пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.

Водитель Audi и 3 его пассажира отделались легким испугом.

Обстоятельства ДТП выясняют дознаватель Алматинской области и эксперты.


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