Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек
Столкнулись Audi 100 и Toyota Alphard.
На 130 километре трассы Алматы-Бишкек произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.
Со слов водителя, Audi двигался в восточном направлении в сторону города Алматы и ему на встречу выехала Toyota. Из-за неожиданности водитель не успел предпринять никаких действий. В результате покасательного удара, Audi закрутило на проезжей части и выбросило на обочину встречной полосы.
Тем временем Toyota Alphard отбросило на обочину, где он опрокинулся в кювет и перевернулся несколько раз. Оба водителя потеряли управление после столкновения.
На месте очевидцы попытались помочь пострадавшим, вызвали скорую помощь и сотрудников дорожной полиции.
По приезду медики констатировали смерть водителя Toyota и двух его пассажиров. Еще троих пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.
Водитель Audi и 3 его пассажира отделались легким испугом.
Обстоятельства ДТП выясняют дознаватель Алматинской области и эксперты.
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