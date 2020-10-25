В центр Минска стянули военную технику и силовиков

В центр Минска стягивается спецтехника: автобусы, броневички, фургоны с колючей проволокой.

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава выдвинулись в центр Минска, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Колонна в сопровождении ГАИ передвигалась около 10:30 (13:30 нрст) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Беларуси.

Днем оппозиция планирует провести там масштабную протестную акцию. Силовики берут под контроль площади в центре города.

В воскресенье истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко. Среди требований - отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным, прекращение насилия. Именно под знаком "народного ультиматума" в республике планируются воскресные акции оппозиции. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.

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