В Нур-Султан пришла зима – город убирает первый снег

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В Нур-Султане выпал первый снег в этом году, сообщает zakon.kz.

"Начался зимний сезон по содержанию дорог. В первую очередь ведется очистка дорог, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок, тротуаров, а также проводится обработка дорог противогололедными реагентами и материалами", - появилось сообщение в официальном Instagram акимата Нур-Султана.

На уборку снега задействовано 19 подрядных организаций, общее количество - 159 единиц специализированной техники и 371 дорожных рабочих. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В первую очередь ведется очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров. Проводится обработка автомобильных дорог противогололедными реагентными материалами.

В настоящее время задействовано 107 ед. спецтехники, в том числе два пескоразбрасывателя и 300 дорожных рабочих.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!