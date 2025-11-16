#АЭС в Казахстане
Общество

Снег в Астане убирают круглосуточно

Уборка снега в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 04:14 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Столичные коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме, осуществляя бесперебойную уборку и вывоз снега, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках. Об этом передает пресс-служба столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"За день 16 ноября из столицы 353 рейсами на спецполигоны вывезли 4512 куб. м снега. В ночную смену в уборке снега и наледи с улиц города задействуют 219 дорожных рабочих и 374 единиц спецтехники", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Особое внимание коммунальщики уделяют противогололедным мероприятиям. К примеру, для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью.

И тем не менее акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 17 ноября.

Фото Алия Абди
Алия Абди
