Появилось новое видео массовой драки между казахами и курдами в России

На видео множество молодых мужчин, вооруженных палками и подручными инструментами, голые по пояс, агрессивно настроенные, идут по полю.

Новое видео межэтнического конфликта, произошедшего 24 октября в Дергачевском районе Саратовской области, появилось в сети, сообщает zakon.kz.

Видеокадры предоставили редакции ИА "Взгляд-инфо" очевидцы.

На видео множество молодых мужчин, вооруженных палками и подручными инструментами, голые по пояс, агрессивно настроенные, идут по полю. Рядом дорога, тоже заполненная людьми, вдали виднеются машины.

Судя по кадрам, противники шли "стенка на стенку" в поле, но им преградили путь сотрудники ОМОНа, которым пришлось применить силу.

Дайте поговорить с ними! - требовала одна из противоборствующих сторон, обращаясь к омоновцам.

Конфликт начался еще 21 октября, во время "проводов" в армию молодого казаха. Как отмечает информированный источник, между молодыми людьми различных национальностей произошла "пьяная драка", к которой подключились сторонники конфликтующих.

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