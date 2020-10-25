Человека выбросило из машины – ДТП на Карагандинской трассе попало на видео

Автомобиль несся на высокой скорости, на скользкой дороге его занесло и он врезался в бетонную опору моста над дорогой.

В казахстанских соцсетях появилось видео серьезного ДТП, в результате которого из машины выбросило человека, сообщает zakon.kz.

Съемка велась из автомобиля. На видео, мимо снимающего, на высокой скорости проносится машина, на скользкой дороге ее заносит и она врезается в бетонную опору моста над дорогой. Автомобиль закрутило, он стал рассыпаться, и из него на проезжую часть выбросило парня. Водитель сидит на дороге, по всей видимости, в шоковом состоянии, останавливает катящееся в его сторону колесо, затем с трудом встает.

Видео: zhaloby_astana.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Позже появился комментарий ДП Карагандинской области о том, что в районе кафе "Беркут" 25-летний водитель "ВАЗ 2114", по предварительным данным, двигаясь с небезопасной скоростью в сторону Пришахтинска, не справился с рулевым управлением и столкнулся с металлическим ограждением. Пострадавшие в результате ДТП доставлены в областной медцентр Караганды.

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