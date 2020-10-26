В Афганистане ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

Он входил в список самых разыскиваемых ФБР террористов мира.

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в Казахстане), сообщает zakon.kz.

Как сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на заявление национального директората безопасности Афганистана (NDS), ликвидирован Абу Мухсин аль-Масри. Он входил в список самых разыскиваемых ФБР террористов мира.

В результате операции спецподразделения NDS в провинции Газни был убит ключевой член "Аль-Каиды" на индийском субконтиненте, — заявляет национальное управление безопасности Афганистана.

Месяцем ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на территории Афганистана остается около 200 террористов "Аль-Каиды".

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