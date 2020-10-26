США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе
Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США.
Фото : Министерство обороны Армении26 октября 2020, 01:54
Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской республике вступит в силу в 8:00 по местному времени 26 октября, в понедельник, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США, текст опубликован на сайте Госдепартамента.
США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта, — отмечается в нем.
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