В Нагорном Карабахе сообщили о готовности соблюдать условия перемирия

Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, которое должно вступить в силу 26 октября в 10:00 нрст., сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом в Facebook написал президент НКР Араик Арутюнян,

Арутюнян заявил, что приветствует договоренность, достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Республика Арцах, как сторона в азербайджано-карабахском конфликте, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия прекращения огня по гуманитарным соображениям, — сообщил Арутюнян.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. После встречи в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в регионе с 10 октября. Но обстрелы не прекратились.

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