Горячие новости
Читайте также

В Нагорном Карабахе сообщили о готовности соблюдать условия перемирия

Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян.

Фото : РБК26 октября 2020, 07:51

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, которое должно вступить в силу 26 октября в 10:00 нрст., сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом в Facebook написал президент НКР Араик Арутюнян,

Арутюнян заявил, что приветствует договоренность, достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Республика Арцах, как сторона в азербайджано-карабахском конфликте, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия прекращения огня по гуманитарным соображениям, — сообщил Арутюнян.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. После встречи в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в регионе с 10 октября. Но обстрелы не прекратились.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты