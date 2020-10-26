В Нагорном Карабахе сообщили о готовности соблюдать условия перемирия
Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян.
Фото : РБК26 октября 2020, 07:51
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, которое должно вступить в силу 26 октября в 10:00 нрст., сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Об этом в Facebook написал президент НКР Араик Арутюнян,
Арутюнян заявил, что приветствует договоренность, достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Республика Арцах, как сторона в азербайджано-карабахском конфликте, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия прекращения огня по гуманитарным соображениям, — сообщил Арутюнян.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. После встречи в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в регионе с 10 октября. Но обстрелы не прекратились.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5045229-03c2f8d330c30812781b6b562d271ab9
Сейчас читают