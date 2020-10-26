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В Казахстане 57 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 105 675 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.26 октября 2020, 08:16

В Казахстане 57 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Акмолинской области - 4,
в Атырауской области - 2,
в ЗКО - 29,
в Карагандинской области - 14,
в Костанайской области - 1,
в Павлодарской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 105 675 человек от COVID-19.


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