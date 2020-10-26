В Казахстане 57 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 105 675 человек от COVID-19.

В Казахстане 57 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Акмолинской области - 4,

в Атырауской области - 2,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 1,

в Павлодарской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 105 675 человек от COVID-19.

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