Названы семь главных ошибок при сезонной смене шин

Одной из них является установка изношенных и дефектных изделий.

Эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев назвал семь "глупых" ошибок при сезонной смене шин, сообщает zakon.kz .

Одной из них является установка изношенных и дефектных изделий. По словам Соловьева, после длительного хранения необходимо проверять каждую шину на целостность и износ, не лишним является осмотр посадочных бортов шин на случай повреждений от небрежного демонтажа.

Также следует проверить колесные диски на предмет коррозии и повреждений. "Установка резины на корродированные в зоне посадки шин диски приведет к нарушению герметичности и к необходимости все время подкачивать это колесо", - предупредил эксперт.

Ошибкой является и монтаж шин "насухую". Соловьев указал, что при монтаже шины на диск необходимо использовать соответствующую пасту, при этом ни в коем случае нельзя применять консистентные смазки типа "литол" или моторные масла, так как они разъедают резину.

Другая ошибка заключается в неправильной установке шин по рисунку протектора.

Не допустить ошибки при монтаже помогают стрелки на боковине в направлении вращения. При асимметричном рисунке протектора производители шин указывают сторону, которой колесо должно быть обращено наружу (outside) или вовнутрь (inside), - пояснил Соловьев.

Кроме того, необходимо всего проверять давление в шинах, поскольку это "не менее важно, чем давление для организма человека", отметил он.

Еще одна ошибка связана с игнорированием необходимости балансировки колеса. По словам эксперта, неправильно считать, что при аккуратной езде без грубых наездов на препятствия на балансировке можно сэкономить. Соловьев пояснил, что по мере износа шины меняется вес каждой из ее частей, что приводит к разбалансировке. К этому также может привести и банальная потеря грузика.

Последняя ошибка заключается в неправильной затяжке болтов или гаек крепления колеса. Эксперт указал, что при затяжке необходимо применять динамометрический ключ, а прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг с помощью трубы категорически не рекомендуется. Кроме того, нельзя смазывать колесные болты, так как это чревато самопроизвольным откручиванием и потерей колеса во время движения.

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