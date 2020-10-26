Пенсионер из Казахстана встретил любовь спустя 65 лет в России, но был депортирован

Он ждет встречи с возлюбленной.

Пенсионер из Казахстана встретил свою любовь спустя 65 лет, но его депортировали из России, сообщает zakon.kz.

По информации telegam-канала Mash, романтическая история началась еще в Советском Союзе.

Тогда еще молодой Александр Крум встретил Ольгу, когда оба жили в Казахской ССР. Встречались три года, потом девушка отправилась на учебу в другой город, перебралась в Пермь. Через время Александр собрался к ней, но уже было поздно - она была замужем.

Он остался в Костанайской области, тоже женился, но свою первую любовь не забывал.

Спустя 65 лет он решил позвонить — тогда супруги обоих уже умерли.

Их отношения завязались вновь, они разговаривали каждый день, дедушка собрался в Россию, приехал — но неправильно оформил миграционку.

Его оштрафовали и депортировали на пять лет. Пенсионеру уже 80 лет, он ждет, когда кончится срок депортации, и боится, что не увидит свою Олю уже никогда.

Я с женой прожил. Я ее не так любил, как Олю. Не могу я! - говорит он.

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