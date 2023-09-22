Спустя 26 лет американка встретилась с мамой из Казахстана

В Астане прошла трогательная встреча дочери с мамой, которые не виделись 26 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканал Jibek Joly, маленькая Гульмира оказалась в детдоме еще в 1997 году. Приемные родители из Америки рассказали ей всю правду. Гульмира, которую назвали Сейдж, для поиска биологической мамы связалась с Посольством Казахстана в США.

В аэропорту Астаны Сейдж встречала семья Смагуловых в полном составе.

Биологическая мама Роза Смагулова со слезами на глазах заявила, что это лучший подарок. Кроме того, она поблагодарила дочь за поиск.

Несмотря на сентиментальные кадры воссоединения семья у комментаторов возникло множество вопросов:

Девочка сама искала свою биологическую мать, которая отдала ее в детдом. Встретили гостью из Америки большой толпой родственников Вопрос: где вы все были раньше? Почему допустили, что девочку отдала мать в детдом?

Как же Сейдж повезло, что она попала в прекрасную американскую семью.

Столько родственников, а ребенок в детский дом попал! А когда выросла, да еще и американка, всей толпой вывались!

Сначала бросят детей, а потом так рады найти ребенка, когда он вырос. Еще и живет в США.

Приемные родители воспитали добрую и умную девушку. Я бы не смогла простить предательство.

Спасибо большое ее родителям настоящим, которые воспитали благородную девушку!

Я очень рада за воссоединение семьи. Но маму я никогда не пойму! Как можно оставить ребенка в детском доме?

В апреле 2023 года сообщалось, что 23-летняя Сабина Джентри, живущая в Атланте, ищет родственников в Казахстане. Девушку удочерили американцы, когда ей было чуть больше полугода.