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Названы приложения, которые лучше удалить со смартфонов

Приложения позволяют отображать по всему смартфону большее количество рекламы, чем это предусмотрено.

Фото : kiev.vgorode.ua26 октября 2020, 09:51

Названы более десятка приложений для смартфонов, наличие которых нежелательно в гаджетах, передает zakon.kz.

По данным Газеты.ру, выпускающая антивирусные программы компания Avast назвала приложения, которые лучше удалить со смартфонов, если они у вас установлены.

К опасным приложениям компания отнесла:

Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue.

Отмечается, что указанные приложения позволяют отображать по всему смартфону большее количество рекламы, чем это предусмотрено.

По статистике, эти приложения загрузили из Google Play более восьми млн раз.


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