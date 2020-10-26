Турист на квадроцикле погиб в горах Алматы
Он сорвался с высоты в кювет.
Фото : МИА "Казинформ"26 октября 2020, 10:00
В минувшие выходные в горах Алматы в районе Бутаковского ущелья парень разбился на квадроцикле, сорвавшись с высоты в кювет, сообщает zakon.kz.
Молодой человек 1999 года рождения разбился на квадроцикле, сорвавшись с высоты в кювет в районе Бутаковского ущелья. Прибывший экипаж спасателей в составе пяти человек личного состава Службы спасения - 109 обнаружил тело в двух километрах вниз по склону горы. К сожалению, травмы полученные туристом, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Тело молодого человека с помощью щит-носилок было транспортировано до ожидавших сотрудников полиции, бригады скорой помощи и родственников, - сообщили МИА "Казинформ" в службе 109.
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