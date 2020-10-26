Спецоперация прошла в Нур-Султане. Задержали наркоторговцев 

Задержанные лица водворены в ИВС.

В Нур-Султане в ходе спецоперации задержана преступная группа наркодельцов, сообщает zakon.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора 2020" проведена спецоперация, в результате которой, ликвидирован "устойчивый канал", а также предотвращена деятельность преступной группы, организовавшей поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы, - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП г.Нур-Султана полковник полиции Олжас Жарылгапов.

На территории столицы при попытке сбыта наркотиков был задержан, ранее судимый за наркопреступления, 27-летний подозреваемый, у которого при обыске автомашины изъяты расфасованные спичечные коробки с "гашишем" общим весом более 500 грамм, которые он приготовил для реализации. Также в салоне автомашины находился ранее судимый 24-летний гражданин, у которого при личном обыске изъят "гашиш".

Также был задержан сообщник, который являлся основным поставщиком наркотиков в столицу. Им оказался ранее судимый, 34-летний уроженец Жамбылкой области. В ходе обыска его квартиры было изъято, незарегистрированное травматическое оружие с боеприпасами, электронные весы с наслоением наркотических средств и 5 приспособлений для употребления наркотиков. Обнаружены денежные средства на сумму два миллиона сто пятьдесят тысяч тенге, 3 полиэтиленовых пакета с "гашишем" и 265 расфасованных спичечных коробков с наркотиками, готовых к сбыту, - сообщили в ДП города.

В результате проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято – более 6 килограммов, или более 3000 разовых доз "гашиша". Цена которых составила бы на "Черном рынке" около 9 млн тенге в денежном эквиваленте, от розничных продаж.

В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи поставки наркотиков в столицу.

Действия задержанных лиц, которые принимали участие в наркопреступлениях, предусматриваются уголовной ответственностью по статьям 296 части 4 УК РК и статьи 297 части 3 УК РК, что влечет наказание сроком от 7 до 25 лет лишения свободы.

Все задержанные лица водворены в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие.

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