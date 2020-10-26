Как восстановить нормальное обоняние после коронавируса

Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния.

Российские врачи назвали свои версии, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса, передает zakon.kz.

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев сайту РБК сообщил, что нужно восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, находящимся в носу, чтобы вернуть обоняние после коронавируса.

Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении, - уточнил он.

Врач отмечает, что нужно употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Плюс к этому следует правильно питаться, пить достаточное количество воды, отказаться от никотина и алкоголя.

Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев рассказал, что во время болезни человек с коронавирусом получает отек слизистой оболочки носа. Из-за этого ухудшается доступ к рецепторам ее верхней части.

В качестве лечения тут стоит проводить "туалет полости носа" - обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент - применение препаратов, которые называются топические стероиды - гормоны, задача которых оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам. В качестве противопоказаний у них - сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться, - сказал он.

Кошелев также отметил, что коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы. Так, длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. Он предупредил, что часть его пациентов не смогли восстановить обоняние за полгода

Практика лечения заболеваний носоглотки витамина группы В, по словам отоларинголога, является обычной. Но в случае с коронавирусом он усомнился в ее эффективности.

Тут часто назначают витамины группы В, но эти витамины часто назначают просто потому что они укрепляют оболочку нервов. Тут идея в том, что надо дать организму вещества, которые способствуют восстановлению нервных тканей. Но я думаю, что эта аналогия сама по себе популярна в России, наши иностранные коллеги считают, что как таковых доказательств эффективности этого типа терапии нет, - пояснил он.

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