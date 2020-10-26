Блокпосты в Туркестанской области решили не ставить

Вышло соответствующее постановление.

Главный санврач Туркестанской области отменил установку санитарных блокпостов, передает zakon.kz.

25 октября главный санврач Туркестанской области подписал новое постановление, в котором разрешается работа кинотеатров, ярмарок и скотных дворов, ограничивается выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет. Также там предусматривалось установление санитарных блок-постов на границе с Кызылординской и Жамбылской областями. Сегодня, 26 октября, вышло новое постановление, отменяющее это решение.

Так, в постановлении №41 от 26 октября прописано исключение пункта, предусматривающего установку блок-постов.

Все остальные моменты, прописанные в постановлении №40 от 25 октября остаются в силе.

То есть:

Исключается пункт, запрещающий работу кинотеатров. Кинотеатрам разрешается работать при условии заполняемости не более 30% с усилением санитарно-дезинфекционного режима и социальной дистанции.

Исключается пункт, запрещающий работу ярмарок и скотных рынков

Ограничивается выход на улицу лицам старше 65 лет без крайней необходимости;

Также разрешается работа продовольственных и непродовольственных крытых рынков по субботам, с 9:00 до 17:00. В будние дни они работают с 9:00 до 19:00, с заполняемостью не более 30% 4 кв. м на 1 посетителя с приостановлением работы в воскресенье и праздничные дни.

Разрешается деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов (заполняемостью не более 30% 4 кв. м на 1 посетителя) по субботам, с 9.00 до 17.00 часов. В будние дни они продолжат работать с 9:00 до 22:00. В воскресенье и праздничные дни - приостановление работы.

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