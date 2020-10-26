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Казахстанцев будут обучать навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях

Лицам, прошедшим обучение по навыкам оказания первой помощи, выдается сертификат.

Фото : kstnews.kz26 октября 2020, 12:41

Министр здравоохранения РК своим приказом от 19 октября 2020 года утвердил правила обучения граждан Республики Казахстан навыкам оказания первой помощи, а также перечень экстренных и неотложных состояний, при которых оказывается первая помощь, передает zakon.kz.

Как отмечается в документе, обучение граждан навыкам оказания первой помощи осуществляется сертифицированными тренерами и инструкторами.

Подготовка сертифицированных тренеров и инструкторов по обучению первой помощи казахстанцев навыкам оказания первой помощи осуществляется организациями образовании в области здравоохранения, в соответствии с учебными программами и учебными планами по направлениям подготовки "Здравоохранение" или "Междисциплинарные программы, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением (медицина)".

Обучение граждан навыкам оказания первой помощи проводится в организациях образования в области здравоохранения с возможностью проведения выездного обучения в заинтересованных организациях за счет приглашения сертифицированных тренеров и инструкторов на договорной основе, - говорится в приказе.

Обучение проводится в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием симуляционного оборудования для обучения навыкам оказания первой помощи.

Для проведения обучения используются учебно-демонстрационные комплекты определенные стандартами оказания первой помощи.

Обучение населения правилам оказания первой помощи проводится по рабочей учебной программе, разработанной и утвержденной организацией образования в области здравоохранения.

Лицам, прошедшим обучение по навыкам оказания первой помощи, выдается сертификат.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 октября).


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