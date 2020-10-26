Казахстанцев будут обучать навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях

Лицам, прошедшим обучение по навыкам оказания первой помощи, выдается сертификат.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 19 октября 2020 года утвердил правила обучения граждан Республики Казахстан навыкам оказания первой помощи, а также перечень экстренных и неотложных состояний, при которых оказывается первая помощь, передает zakon.kz.

Как отмечается в документе, обучение граждан навыкам оказания первой помощи осуществляется сертифицированными тренерами и инструкторами.

Подготовка сертифицированных тренеров и инструкторов по обучению первой помощи казахстанцев навыкам оказания первой помощи осуществляется организациями образовании в области здравоохранения, в соответствии с учебными программами и учебными планами по направлениям подготовки "Здравоохранение" или "Междисциплинарные программы, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением (медицина)".

Обучение граждан навыкам оказания первой помощи проводится в организациях образования в области здравоохранения с возможностью проведения выездного обучения в заинтересованных организациях за счет приглашения сертифицированных тренеров и инструкторов на договорной основе, - говорится в приказе.

Обучение проводится в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием симуляционного оборудования для обучения навыкам оказания первой помощи.

Для проведения обучения используются учебно-демонстрационные комплекты определенные стандартами оказания первой помощи.

Обучение населения правилам оказания первой помощи проводится по рабочей учебной программе, разработанной и утвержденной организацией образования в области здравоохранения.

Лицам, прошедшим обучение по навыкам оказания первой помощи, выдается сертификат.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 октября).

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