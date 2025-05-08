Чему будут обучать казахстанцев, желающих стать наставниками для детей-сирот

Министр просвещения приказом от 29 апреля 2025 года утвердил требования к содержанию программы обучения, Правила организации обучения лиц, желающих стать наставниками, и форму сертификата о прохождении такого обучения, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что наставник для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – это совершеннолетний гражданин РК, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве.



Обучение лиц, желающих стать наставниками, осуществляют организации по наставничеству, а также организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств указанных организаций.

При этом под организацией по наставничеству понимается некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории РК деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста.



Организации по наставничеству и организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (Организации) разрабатывают и утверждают программу обучения лиц, желающих стать наставниками, в соответствии с требованиями, установленными настоящим приказом.

Казахстанцы, желающие стать наставниками, обращаются с письменным заявлением в произвольной форме о прохождении обучения в организацию и предоставляют следующие документы:

письменное уведомление органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, о необходимости прохождения обучения;

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

заявление о согласии на сбор и обработку персональных данных;

письменное согласие на диагностику и психологическое тестирование для оценки психологической готовности к осуществлению наставничества (в произвольной форме).

При предоставлении полного перечня документов организация проводит с лицом, желающим стать наставником, собеседование и заполняет на него анкету.

Далее с письменного согласия гражданина проводится его диагностика и психологическое тестирование для оценки психологической готовности к осуществлению наставничества.

Организация заключает с гражданином, желающим стать наставником, договор об обучении, который содержит следующие условия:

содержание программы, процесс и сроки обучения;

права и обязанности организации и лица, желающего стать наставником;

основания прекращения договора.

После прохождения обучения в полном объеме лицо, желающее стать наставником, проходит тестирование на интернет-ресурсе организации, проходной балл которого составляет не менее 70% от общего количества тестовых заданий.

При достаточном количестве баллов организация выдает лицу, желающему стать наставником, сертификат о прохождении обучения либо электронную версию сертификата. Сертификат отправляют на электронную почту в течение 3 рабочих дней.

При недостаточном количестве баллов организация в течение 1 рабочего дня со дня сдачи тестирования дает лицу, желающему стать наставником, мотивированный отказ (в произвольной форме) в выдаче сертификата.

Организация уведомляет лицо, желающее стать наставником, о предварительном решении об отказе, а также о времени и месте проведения заслушивания для предоставления лицу, желающему стать наставником, возможности выразить позицию по предварительному решению.

Организация уведомляет лицо, желающее стать наставником, о заслушивании не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока рассмотрения заявления.

Лицо, желающее стать наставником, представляет или высказывает возражение к предварительному мотивированному решению об отказе в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения отказа.

Лицу, желающему стать наставником, предоставляется возможность повторно пройти обучение и сдать тестирование после прохождения обучения в полном объеме.

Учет выдачи сертификатов осуществляется организацией путем их регистрации в журнале учета выдачи сертификатов о прохождении обучения.

Организация формирует на наставника личное дело, содержащее документы и материалы, свидетельствующие о прохождении им обучения, результаты диагностики и психологического тестирования.

Какие требования предъявляются к содержанию программы обучения

Программа обучения лиц, желающих стать наставниками, состоит из восьми модулей и одного тренинга:

Модуль «Общая информация о наставничестве и его видах»;

Модуль «Особенности воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Модуль «Кто такой наставник?»;

Модуль «Особенности подросткового возраста»;

Модуль «Взаимодействие в процессе наставничества»;

Модуль «Конфликты и их решение»;

Модуль «Эмоциональное выгорание и его профилактика в процессе наставничества»;

Модуль «Важные темы в общении наставника с ребенком»;

Тренинг «Школа наставников».

Каждый модуль содержит видеолекцию и электронное учебное пособие. На изучение одного модуля отводится не менее одного академического часа в день, один академический час составляет 60 минут.

Общая продолжительность обучения не превышает двух недель.

Модуль «Общая информация о наставничестве и его видах» включает изучение следующих тем:

содержание, цели и задачи программы обучения лиц, желающих стать наставниками;

краткосрочные и долгосрочные цели наставничества;

требования, предъявляемые к наставнику;

формы и виды наставничества;

влияние наставничества на ребенка (эмоциональное состояние, коммуникабельность, уверенность, самостоятельность);

сопровождение наставников.

Модуль «Особенности воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» включает:

особенности воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

отсутствие навыков общения;

нарушение привязанности;

последствия психологических травм;

источники напряжения в паре «наставник-ребенок»;

процесс привыкания.

Модуль «Кто такой наставник?» включает темы:

кто такой наставник и как им стать?;

кто может быть наставником?;

обязательные личностные качества наставника;

задачи наставника;

обязанности наставника.

Модуль «Особенности подросткового возраста» включает изучение следующих тем:

кто такой подросток?;

особенности подросткового возраста;

формирование личности;

самоутверждение и отстаивание личных границ;

способы взаимодействия с окружающими;

конфликтное поведение;

феномен смыслового барьера;

клиповое мышление подростка;

гаджеты в жизни подростка.

Модуль «Взаимодействие в процессе наставничества» включает изучение следующих тем:

этапы взаимодействия в процессе наставничества;

знакомство наставника с ребенком;

удаленное общение наставника с ребенком между встречами;

углубленный процесс общения наставника с ребенком: обучение коммуникативным навыкам, повышение самооценки, признание самоценности, помощь в освоении навыков, повышающих уровень адаптации, помощь в обучении, профессиональная ориентация;

завершение процесса наставничества над ребенком;

роль наставника в жизни ребенка.

Модуль «Конфликты и их решение» включает изучение следующих тем:

определение понятия «эмоциональный интеллект»;

влияние эмоционального интеллекта на жизнь человека;

взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта;

развитие эмоционального интеллекта с помощью сознания;

развитие эмоциональной осознанности;

развитие эмоционального интеллекта с помощью социальной осознанности;

развитие эмоционального интеллекта с помощью управления взаимоотношениями;

использование юмора и игр для снятия напряжения и стресса;

тестирование наставника на самообладание;

ознакомление с техниками снижения и повышения эмоционального напряжения;

выход из конфликтной ситуации.

Модуль «Эмоциональное выгорание и его профилактика в процессе наставничества» включает изучение следующих тем:

личная история наставника;

стадии и симптомы выгорания;

причины и факторы, влияющие на развитие синдрома выгорания;

профилактика выгорания.

Модуль «Важные темы в общении наставника с ребенком» включает:

определение понятия «важные темы»;

что такое психологическая травма?;

как нужно реагировать наставнику на рассказ ребенка о пережитой психологической травме, насилии, жестоком обращении?;

как поддержать ребенка в случае пережитой психологической травмы, насилия, жестокого обращения?

Тренинг «Школа наставников» проводится после завершения лицами, желающими стать наставниками, самостоятельного изучения программы обучения и включает в себя изучение следующих тем:

знакомство лиц, желающих стать наставниками, со специалистами организаций по наставничеству, выполнение арт-упражнений;

опросник на выявление мотивации стать наставником;

изучение особенностей воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, заполнение опросников;

возможные трудности в процессе наставничества, разбор кейсов;

общение с ребенком, моделирование встреч с ребенком через арт-упражнения;

опыт наставников, презентация историй действующих наставников;

завершение, обратная связь.

Продолжительность тренинга составляет восемь академических часов.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2025 года.