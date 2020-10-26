Сельский аким устроил пышную свадьбу сыну в ЗКО
Свадьба прошла в минувшие выходные.
Фото : кадр из видео26 октября 2020, 14:34
В Западно-Казахстанской области сельский аким устроил пышную свадьбу сыну в ресторане, сообщает zakon.kz.
По предварительной информации, свадьба прошла в минувшие выходные.
В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео со свадьбы, снятое гостями на камеру. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района. Журналисты не дозвонились акиму Акжолского сельского округа Татжану Утемисову.
И.о. акима Акжайыкского района Ердос Умитов рассказал, что о прошедшей свадьбе сына акима Акжолского сельского округа Татжана Утемисова они узнали только сегодня, 26 октября.
Это неудобная ситуация, в данный момент Татжан Утемисов находится в трудовом отпуске. Вообще все акимы района уведомлены о соблюдении карантинных мер. Есть специальные мониторинговые группы, которые работают над этим, чтобы все меры соблюдались. После выхода из отпуска эту ситуацию будем рассматривать в законном порядке. Хотя 30 октября назначены выборы акима Акжолского сельского округа и в числе кандидатов действующего акима Татжана Утемисова нет, - сказал Ердос Умитов.
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