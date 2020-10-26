Как получить жилищную помощь

Норма площади жилья составляет 18 кв. м полезной площади на одного человека.

Жилищная помощь предоставляется гражданам, если расходы на оплату коммуслуг в бюджете семьи превышают 5% от совокупного дохода всех членов семьи, сообщает zakon.kz.

К примеру, доход семьи составляет 150 тыс. тенге, 5%-это 7,5 тыс. тенге; оплата за комуслуги по нормам составляет 16 тыс. тенге, тогда помощь составляет 8,5 тыс. тенге, - пояснила главный специалист отдела семейного благосостояния Управления социального благосостояния города Алматы Камшат Қошқарбаева.

В ведомстве также рассказали о нормах площади жилья и потребления комуслуг.

Так, норма площади жилья составляет 18 кв. м полезной площади на одного человека, либо проживающим в однокомнатной квартире - по фактической полезной площади жилища.

Нормы потребления коммуслуг эквивалентно нормам отпуска услуг, применяемых органом по регулированию естественных монополий, при утверждении тарифов.

Чтобы получить жилищную помощь, необходимо обратиться в НАО "ГК "Правительство для граждан" по месту регистрации постоянного места жительства с заявлением и документами:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документы, подтверждающие доходы семьи;

3) адресную справку, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства заявителя;

4) справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

5) справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного;

6) сведения об алиментах;

7) справку о пенсионных отчислениях;

8) банковский счет;

9) счет о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома;

10) копию счета на потребление комуслуг;

11) копию квитанции-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

12) счет о размере арендной платы за жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

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