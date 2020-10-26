В Казахстане стартовал международный форум молодых ученых

Форум будет проходить пять дней.

26 октября в Казахстане стартовал международный онлайн-форум молодых ученых "Модель Назарбаева" - стратегический ответ на вызовы XXI века", организованный Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева при поддержке Конституционного совета РК, МФЦА, КазНПУ им. Абая, Представительством GIZ в Казахстане и Узбекистане и Офиса ОБСЕ в г. Нур-Султане.

Форум молодых ученых будет проходить в течение пяти дней, и охватит следующие направления в рамках научных дискуссий и выступлений: вопросы права, инновации и предпринимательство, агропромышленный комплекс, здравоохранение, Казахстан в евразийском пространстве и др.

Международный форум молодых ученых "Модель Назарбаева" — стратегический ответ на вызовы XXI века", как масштабная научная площадка, направлен как на осмысление вклада Елбасы в становление суверенного Казахстана, так и на дальнейшую апробацию идей молодых ученых и выработку ими особо ценных рекомендаций в постпандемический период для представителей государственных органов.

Роль Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении и укреплении современной государственности нашего народа сложно переоценить. Его деятельность увенчана множеством достижений, которые по праву оцениваются как успехи всей страны. Причина этого успеха – складывавшаяся десятилетиями уникальная "Модель Назарбаева". В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан мы можем очередной раз оглянуться в прошлое и осмыслить сложный путь, через который прошел наш народ под руководством Елбасы, -отметил исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева Канат Джумабаев, открывая пленарное заседание с участием руководителей государственных органов и зарубежных гостей.

Модератором мероприятия выступил заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской Комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов. Он отметил, что особенностью данного Форума является участие в нем руководителей государственных органов Республики Казахстан, "которые из первых уст, а именно от молодых ученых, получают новаторские идеи и предложения по различным направлениям развития государства".

С приветственными словами в адрес участников Форума обратились: Председатель Конституционного совета Республики Казахстан Кайрат Мами; Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Ержан Жиенбаев; Заместитель Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Аркен Утенов; Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов; Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев; Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков; Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой; Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров; Вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Азамат Батыркожа; Ректор КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук Такир Балыкбаев; Глава представительства GIZ в Казахстане и Узбекистане (Германия) Йорг Пуделька; Глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо; Член Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева, кандидат экономических наук Жанар Темирбекова; Председатель Совета молодых ученых Российской Академии наук, кандидат физико-математических наук Андрей Котельников; Председатель Совета молодых ученых Национальной Академии наук Республики Беларусь, доктор химических наук Андрей Иванец; Председатель Совета молодых ученых Академии наук Республики Таджикистан, кандидат биологических наук Мену Мамадюсуфова и др.

Сегодня, спустя почти тридцать лет после провозглашения суверенитета, мы с чувством гордости твердо можем утверждать, что Казахстан является уважаемым членом международного сообщества и обладает всеми признаками состоявшейся государственности. Процесс строительства нового государства имеет различные грани, касающиеся экономики, политики, гражданского общества и другие. Все эти сферы формировались под руководством Елбасы и модернизировались с учетом национальных особенностей, а также международных стандартов. Они базируются на положениях Основного Закона, у истоков которого стоял Первый Президент Республики Казахстан, - отметил председатель Конституционного совета Республики Казахстан Кайрат Мами.

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков, говоря о значимости "Модели Назарбаева", сказал, что "она включила в себя универсальные и жизнеспособные принципы, которые эффективно работают на протяжении всего периода независимости Казахстана".

Очень важно, что площадка Форума консолидирует деловые, научные, образовательные круги, а также привлекает представителей органов исполнительной власти и международных организаций для имплементирования идей Елбасы на вызовы XXI века, - добавил спикер.

Для нас стало доброй традицией встречаться каждый год в Республике Казахстан, чтобы обсудить наши достижения и проекты на будущее. Этот год хоть и внес существенные коррективы в наши планы, но никак не ослабил энергетику наших теплых дружественных связей даже в формате видеоконференции. Это было бы невозможным, если нашему сегодняшнему Форуму не предшествовала длительная работа, которую мы проводили с нашими казахстанскими коллегами на протяжении последних лет. Для нас Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева стал той дверью, которая так гостеприимно распахнулась для нашего сотрудничества, одновременно став важной площадкой взаимодействия нового поколения научной молодежи всего пространства стран СНГ. При этом Фонд является важной точкой сборки при взаимодействии молодых ученых с органами государственной власти Республики Казахстан, - сказал Председатель Совета молодых ученых Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Андрей Котельников.

Продолжится Форум работой научных секций "Пост COVID-19: правовые вопросы", "Инновации и предпринимательство: модель преобразования в реалиях COVID-19", "Агропромышленный комплекс XXI века: наука и инновации", "Вопросы менеджмента пациентов, инфицированных COVID-19: диагностические, клинические и другие аспекты", "Неожиданные вызовы современности: последствия и реакция общества и системы здравоохранения на изменения в связи с пандемией", "Казахстан в Евразийском пространстве в ХХІ веке".

Завершится научное мероприятие принятием Резолюции, которая будет направлена руководителям государственных органов Республики Казахстан для дальнейшей проработки идей и рекомендаций молодых ученых.

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