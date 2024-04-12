Международный форум молодых ученых проходит в Астане

Сегодня в Медицинском университете Астана стартовал Международный форум молодых ученых. В мероприятии принимают участие молодые ученые из университетов и научных организаций Казахстана и зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Форум, приуроченный ко Дню работников науки Казахстана, призван создать платформу для диалога и обмена опытом известных деятелей современного медицинского образования и науки. Гости и участники форума – это представители 14-ти крупнейших вузов страны, а также иностранные молодые ученые из стран СНГ, Европы и Азии.

Фото: Zakon.kz

Накануне был проведен конкурс среди молодых ученых и студентов на участие в форуме. Из более 400 поданных заявок конкурсной комиссией было отобрано более 100 лучших научных докладов по основным направлениям в медицине, таким как хирургические и смежные дисциплины, безопасность пациентов, общественное здравоохранение и искусственный интеллект в здравоохранении, лучевая терапия, лучевая диагностика, ядерная медицина и многие другие. Лучшие презентации на торжественном подведении итогов форума будут награждены местами, сертификатами и поощрены материально. В рамках форума организовали выставку, где молодые ученые представили свои проекты.

Фото: Zakon.kz

В торжественном открытии форума принял участие первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев. Он подчеркнул, что одна из основных задач государственной молодежной политики – создание условий для развития и воплощения интеллектуального потенциала современной молодежи в формирующемся обществе знания.



"Символично, что форум, приуроченный ко Дню работников науки, проводится в год 60-летия вашего университета. Созданный в 1964 году как вуз, призванный давать всестороннюю подготовку своим выпускникам, Медицинский университет Астана сегодня соединяет весь спектр медицинского образования, становится центром научной и образовательной жизни, а также социального проектирования и инновационной активности. Я глубоко убежден, что итоги форума станут весомым вкладом в дальнейшее развитие научно-технического и инновационного сотрудничества молодых ученых Медицинского университета Астаны и всех участников форума", – заключил он.

Также Тимур Султангазиев наградил трех победителей конкурса "Жас Дарын".

В формате видеопоздравления к участникам форума обратился министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он рассказал о мерах поддержки науки и ученых в стране.

"Отечественная наука – это двигатель экономики. Для того, чтобы сделать эту сферу конкурентоспособной на международном уровне, президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал ряд реформ и поручил правительству оказывать ей всестороннюю поддержку. Таким образом, бюджет, выделенный на развитие науки, на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза в сравнении с предыдущим трехлетним периодом и составил 643 млрд тенге. Конечно же, поддержка науки на этом не остановится. По нацпроекту, в 2025 году финансирование науки планируется увеличить на 1%, до 1 трлн тенге. Что касается финансирования научных грантов, то в этом году на конкурс было подано 1742 заявки, 1370 из них прошли, 341 одобрена, 291 проект получил поддержку, 138 проектов в процессе реализации. Развитие науки начинается с поддержки ученых. Министерство через "Отбасы банк" запустило ипотечную программу под 5 процентов, благодаря которой в этом году многие ученые получили квартиры", – отметил он.

С приветственным словом выступил председатель правления – ректор МУА Камалжан Надыров.

"Поддерживая инициативу главы государства по развитию науки, мы взяли курс на трансформацию нашего вуза в исследовательский университет. На сегодняшний день около двух тысяч обучающихся входят в состав студенческих организаций, деятельность которых направлена на развитие научной и инновационной активности. В прошлом году мы запустили программу внутривузовских грантов на научные проекты, свыше 200 обучающихся стали призерами различных международных конкурсов и конференций. В этом году запланирован ряд действенных мер по перезагрузке научного блока. Ряд новаций будет продемонстрирован в ходе форума, среди них витрина проектов, выступление ведущих экспертов и ученых в формате MedХAstanа, а также конкурс стартапов DemoDay. Уверен, все они вызовут живой интерес у участников и студентов нашего университета. Работу в направлении развития инновационных и стартап-проектов, коммерциализацию технологий мы будем систематизировать и усиливать", – сказал он.

После приветственного слова Камалжан Надыров наградил трех победителей конкурса научно-исследовательской работы студентов.

Фото: Zakon.kz

Форум молодых ученых проводится при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан, АО "Фонд науки", крупных медицинских компаний и других структур бизнеса. В связи с чем 11 апреля 2024 года в рамках MedX выступят более 15 почетных спикеров из научной сферы. Также пройдет конкурс на лучшие стартап-проекты, которые будут представлены на DemoDay витрине 11-12 апреля 2024 года. Подано уже свыше 40 заявок презентаций научных проектов, самые перспективные из которых поборются за призовые места и возможность реализации и финансирование проекта в будущем.



Форум молодых ученых – это первое крупное мероприятие в 2024 году, которое проводится в рамках празднования 60-летия НАО "Медицинский университет Астана" осенью 2024 года. Университет уделяет огромное внимание развитию именно медицинской науки, а также сотрудничеству в этой области, что отражено в стратегии развития всего университета на ближайшие три года.