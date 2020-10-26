В Алматы пройдет выставка авторской интерьерной куклы "Вместе навсегда"

Международная выставка условно делится на три раздела.

В Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева пройдет выставка авторской интерьерной куклы "Вместе навсегда", сообщает zakon.kz.

Выставка будет проходить с 3 по 13 ноября, с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника.

"Вместе навсегда" — это уникальный художественный проект. Четвертая Международная выставка авторской интерьерной куклы представит работы ведущих мастеров-кукольников России, Казахстана, Франции, Кыргызстана, Украины и Беларуси. В этом году, несмотря на сложные условия пандемии во всем мире, экспозиция стала еще более масштабной и зрелищной, она представляет более 100 произведений более чем 50 казахстанских и 20 зарубежных мастеров.

География проживания кукольников значительно расширилась: Алматы и Алматинская область, Кокшетау, Семей, Алтай, Павлодар, Астана, Саратов, Дальний Восток, Удмуртия. Символом выставки этого года является кукла "Вместе навсегда" - работа мастера Ольги Феденевой (Семей, Казахстан).

Международная выставка авторской интерьерной куклы "Вместе навсегда, 2020" приурочена теме ЭТНО и условно делится на три раздела.

Первый раздел – "Легенды великой степи" - посвящен празднованию в Казахстане 175 лет со дня рождения Абая. Здесь представлены работы, посвященные легендам казахского народа, сказочных героев, и произведения, посвященные Абаю Кунанбаеву.

Второй раздел – "Сказания старой Руси". В этом разделе представлены работы, на создание которых мастеров вдохновили иллюстрации художника Романа Папсуева., который является лучшим художником 2004 года по версии "Мира фантастики" и лучшим художником Европы 2008 года по версии конвента "Еврокон".

Третий раздел – произведения, посвященные теме выставки - ЭТНО. Здесь будут представлены портретные куклы, эльфы и маги, а также герои сказок народов мира, в том числе, сюжеты "сказок наоборот" и каминные игрушки, которые могут вам рассказать много интересного и необычного. Каждая работа, представленная на выставке, выполнена вручную и в единственном экземпляре. И каждая из них уникальна в своем роде.

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