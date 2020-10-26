В Алматы разрешили работу кинотеатров и ТРЦ

Об этом сказал Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин разрешил работать кинотеатрам и торговым центрам, передает zakon.kz.

На брифинге в акимате Алматы Бекшина спросили, почему в Актау и Атырау разрешили работу кинотеатров, а в Алматы они до сих пор закрыты.

Я, конечно, не могу давать оценку работы своих коллег в этих регионах, поскольку это очень скрупулезный вопрос, в нем мелочей не бывает. Мы обстоятельно изучили вопрос, поскольку это здоровье населения. Мы стараемся найти баланс сосуществования бизнеса и жизни, поскольку вирус нас будет преследовать и в следующем году. Мы должны сохранять все меры безопасности, как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан. До последнего момента мы должны понять, насколько безопасна ситуация, с учетом анализа мы сегодня только приняли решение, что можем разрешить по алгоритму работу кинотеатров и ТРЦ, - ответил он.

При этом есть определенные требования к работе кинотеатров:

заполняемость не более 30%

не более 50 посетителей на сеансе

рассадка в шахматном порядке.

19 октября МВК приняла решение разрешить возобновление деятельности кинотеатров в стране, но регионах, находящихся в стабильной "зеленой" зоне по эпидситуации.

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