Бекшин раскрыл секрет, как выявляют массовые скопления людей в Алматы 

Есть приспособление, которое регистрирует скопление людей в том или ином здании.

Как мониторинговые группы Алматы узнают о нарушении карантина в кафе и ресторанах города, рассказал главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На брифинге в акимате Алматы Бекшин рассказал, как мониторинговые группы узнают о нарушении запрета на массовые мероприятия.

Не хотел открывать секрет. Есть приспособление, которое регистрирует скопление людей в том или ином здании. Информация поступает в штаб, штаб направляет в районные акиматы, - ответил Бекшин.

Он сообщил, что ведущие работу мониторинговые группы выявили массовые скопления людей в заведениях, деятельность которых еще запрещена. Это, 15 ночных клубов, караоке клубов, и еще 19 объектов, в список которых входят компьютерные клубы, бильярдные, бинго-клубы, интернет-клубы.

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