53 цифровых рентгеновских аппарата казахстанского производства поставят в медучреждения

Аппараты за счет примененных полупроводниковых детекторов имеют чувствительность высокой контрастности и пространственное разрешение.

Все оборудование произведено в АО "Актюбрентген" при поддержке НПП РК "Атамекен".

Пандемия коронавирусной инфекции показала недостаточную оснащенность медицинских организаций необходимым оборудованием, в том числе компьютерными томографами и цифровыми рентгенологическими аппаратами.

В целях оперативного решения данной проблемы и укрепления материально-технической базы медицинских учреждений государственной комиссией Правительства РК приняты эффективные меры по поддержке отечественных товаропроизводителей, занимающихся выпуском специализированного оборудования.

Единственным производителем цифровых стационарных и мобильных рентгенаппаратов в Казахстане является АО "Актюбрентген". Предприятие в беспрецедентно короткие сроки произвело 53 цифровых рентгеновских аппарата.

Первые 12 аппаратов уже поставлены в учреждения Актюбинской области. До 30 октября рентгенаппараты получат медицинские организации Туркестанской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей.

Важнейший проект был реализован при поддержке НПП "Атамекен", которая уделяет особое внимание стимулированию отечественных производителей медицинской техники.

Аппараты за счет примененных полупроводниковых детекторов имеют чувствительность высокой контрастности и пространственное разрешение, что позволяет проводить достоверную диагностику Covid-19, туберкулеза и других опасных заболеваний. Комплектующие для сборки аппаратов поставляются из Италии и Южной Кореи, - сообщили в комитете фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг НПП РК "Атамекен".

Развитие и всесторонняя поддержка бренда "Сделано в Казахстане!" - основная задача Национальной палаты предпринимателей. Как показывает практика, товары местного производства ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а зачастую превосходят их по качеству и отличаются доступной ценой. Особенно актуально это сейчас, когда во всем мире сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

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