ОРВИ и COVID-19: как укреплять иммунитет

Для укрепления иммунитета необходимо тепло одеваться.

Ежегодно в осенне-зимний период отмечается рост заболеваемости ОРВИ в связи с похолоданием и повышением влажности, сообщает zakon.kz.

В том числе сохраняется риск заражения COVID-19. Проработаны алгоритмы оказания медицинской помощи, персонал ознакомлен с протоколами по ведению пациентов с COVID-19, введены карантинные меры, проведена вакцинация населения по гриппу, а также пневмококковая вакцинация, отмечает акимату столицы директор городской поликлиники № 8 Айгуль Касымова.

Для профилактики заражения вирусными инфекциями населению необходимо соблюдать правила карантина, личную гигиену, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Также рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Для укрепления иммунитета необходимо тепло одеваться. Пожилым людям и имеющим хронические заболевания – артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, заболевания легких – необходимо пройти диспансеризацию в поликлиниках, регулярно принимать препараты для поддержания компенсации имеющихся заболеваний, антиагреганты – препараты для профилактики тромбообразования. Это могут быть аспирин, клопидогрел. При этом медикаменты нужно принимать строго по назначению лечащего врача, – подчеркнула Айгуль Касымова.

По итогам наблюдения за поведением вируса COVID-19 иммунологами в течение десяти месяцев установлено, что антитела сохраняются в крови от 3 до 6 и более месяцев. Повторные случаи заболевания не зафиксированы от одного и того же штамма вируса КВИ. Однако после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо наблюдение у врача по месту прикрепления. Излечившимся желательно пройти курсы реабилитации и отслеживать состояние организма.

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