Почему алматинцы поздно узнали об открытии кинотеатров, рассказал Бекшин

После того, как мы увидели динамику снижения, было принято решение по разрешению работы ТРЦ и кинотеатров, ответил главный санврач.

Почему алматинцы поздно узнали об открытии кинотеатров, рассказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. По его словам, специалистам нужно было убедиться, что не будет роста заболеваемости, передает zakon.kz.

Постановления Бекшина выходят день в день, либо позже. Сегодня о том, что кинотеатрам можно работать стало известно только в 4 вечера. Почему так поздно? - спросили журналисты главного санврача на брифинге в акимате Алматы.

Главный санврач ответил, что специалистам нужно было убедиться в том, что в городе не будет роста заболеваемости.

Мы досконально изучили ситуацию. Видели в пятницу 20, в субботу 15, за воскресенье 10 случаев, то есть динамика снижения есть и вошла в тот коридор, который был в начале недели. Это нам позволило принять решение. Вопрос стоял вообще не давать разрешения при такой ситуации. Но после того, как мы увидели динамику снижения, было принято решение по разрешению работы ТРЦ и кинотеатров. Надо было убедиться, что это был не дальнейший рост заболеваемости. И это не приведет к тому, что после трех дней нам не придется снова отзывать разрешение, - ответил Жандарбек Бекшин.

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