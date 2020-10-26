Полицейские применили перцовый баллончик против пьяного водителя

Его арестовали на 15 суток.

В Нур-Султане пьяный водитель не подчинился требованиям полицейских, сообщает zakon.kz.

В ночь на 25 октября по проспекту Туран напротив "Астана опера" сотрудниками полиции остановлена автомашина марки Toyota Camry, под управлением 28-летнего водителя, который находился в состоянии опьянения.

На законные требования полицейских, водитель отказался передавать для проверки документы на транспортное средство. При попытке сотрудника полиции отстранить мужчину от вождения, тот, пытаясь скрыться, начал движение автомобиля. Прибывшие на место происшествия автопатрули блокировали машину нарушителя. Водитель, закрыв автомобиль, в течение получаса сидел в салоне, не подчиняясь законным требованиям полицейских. Применив специальные средства, а именно перцовый баллончик, полицейские задержали пьяного нарушителя, -сообщили в ДП города.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законному распоряжению представителю власти, водитель привлечен к ответственности по статьям 608 ч.1 КРКобАП и 379 ч.1 УК РК. Мужчина арестован и водворен в изолятор временного содержания на 15 суток. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

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