Администрация Mega лукавит - Бекшин о работе ТРЦ в субботу

О том, что сеть торговых центров Mega работают в субботу, Бекшин узнал ближе к вечеру.

Администрация торгового центра Mega знала, что по субботам ТРЦ работать не разрешали, сказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Я хочу сказать, что действительно Mega не должна была работать, поскольку они все прекрасно знали, что работать нельзя. Те, кто говорят, что не знали, это лукавство. 22 октября у нас был высокий уровень (заболеваемости - ред.) в городе. В связи с этим мы не стали давать разрешения, изучали ситуацию. И когда увидели снижение, только тогда мы приняли решение о разрешении, - сказал Бекшин.

Он отметил, что узнал о том, что ТРЦ Mega работает в субботу в районе 16:00.

Мне позвонили, там уже работали. У нас есть городской штаб, который координирует работу мониторинговых групп. (...) Группа работала, принимала меры. Я думаю, что завтра будут приняты административные меры в отношении администрации Mega, - заявил главный санитарный врач.

Он сказал, что Mega могут оштрафовать, если докажут их вину.

Мониторинговые группы передают информацию в поликлинические учреждения, они к нам. Сегодня из поликлиник мы получим информацию, завтра мы обратимся в центр по правовой статистике и учетам прокуратуры Алматы. Если нам зарегистрируют проверку, то мы будем вызывать, знакомить с доказательной базой и привлекать их к ответственности. Для среднего бизнеса вы знаете - 310 МРП, в районе 861 тысячи тенге. Если крупный - 1600 МРП (более 4 млн тенге - ред.) будет штраф, - добавил Бекшин.

Напомним, в субботу, 24 октября, в Алматы и Нур-Султане заработала сеть торгово-развлекательных центров Mega. В администрации ТРЦ отметили, что они не получили уведомлений о запрете на работу в субботу от санврачей. Однако главный санврач Алматы объяснил, что ТРЦ работать по субботам не разрешали.

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