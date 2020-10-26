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Население еще одного города в Китае полностью протестируют на Covid-19

Китай в значительной степени добился успеха в снижении уровня инфицирования.

Фото : Pixabay26 октября 2020, 17:59

Китай в очередной раз массово протестирует население целого города на коронавирус, передает zakon.kz.

Широкомасштабное тестирование началось в субботу после того, как первую заболевшую обнаружили в уезде Шуфу. Это первый случай в Китае за 10 дней.

Тестирование пройдут около 4,7 млн жителей Кашгара, Синьцзян. На данный момент обнаружено 138 бессимптомных носителей. К полудню воскресенья в Кашгаре было проведено более 2,8 млн тестов. Тестирование будет завершено в течение двух дней.

По данным ВВС, Китай в значительной степени добился успеха в снижении уровня инфицирования, однако в стране по-прежнему наблюдаются небольшие вспышки, из-за которых власти начинают немедленное массовое тестирование.

Так, в октябре было протестировано 9 млн жителей города Циндао. В мае такую же процедуру прошли 11 млн жителей Уханя.


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