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Как будут учиться школьники во второй четверти

Об этом рассказали в МВК.

Фото : inbusiness.kz26 октября 2020, 19:36

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане приняла решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьер-министра сообщает, что МВК приняла ряд решений:

По школьному обучению

- со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся;

- по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах — до 7 класса.

При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.


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