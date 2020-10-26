Как будут учиться школьники во второй четверти
Об этом рассказали в МВК.
Фото : inbusiness.kz26 октября 2020, 19:36
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане приняла решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся, передает zakon.kz.
Пресс-служба премьер-министра сообщает, что МВК приняла ряд решений:
По школьному обучению
- со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся;
- по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах — до 7 класса.
При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.
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