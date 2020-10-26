Time о Борате – 2: Хороший юмор иногда может обидеть

Если при просмотре фильма Саши Барона Коэна вы радостно подпеваете липовым расистским, антижурналистским, антинаучным мотивам, то значит, смеяться следует над вами. И так и должно быть, - уверена автор рецензии.

Авторитетный американский журнал Time напечатал на своих страницах рецензию на сиквел "Бората" Саши Барона Коэна. По мнению автора, фильм выходит на экраны уже в другой Америке — и разоблачать недалеких американцев у артиста получается даже лучше, чем 14 лет назад.

Как и со многим в жизни, мы хотим, чтобы юмор не представлял опасности. Но хороший юмор иногда может обидеть. Смысл в том, чтобы заставить нас испытывать неловкость, заставить нас задуматься сразу после того, как мы засмеялись, — не зашел ли комик, кем бы он ни был, на сей раз слишком далеко, не переступил ли порог бестактного юмора или, что еще хуже, негуманности. Если слишком долго задумываться над тем, хороша ли шутка, то можно с легкостью потерять ее первоначальную суть. Лучший способ проверить собственное чувство морали или, может быть, даже увидеть, что нужно изменить в нас самих или в мире вокруг нас – это спросить себя: "Почему я засмеялся над этим?".

Я смеялась над каждыми безвкусными, и местами даже грубыми, шутками в "Следующем фильме о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана", и не переставала смеяться. Некоторые моменты вызывали сардонический смех над тем, как бесстрашный казахстанский репортер Борат Сагдиев – в исполнении Саши Барона Коэна, вернувшегося к данной роли спустя 14 лет с продолжением фильма "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", — раскрывает горькую и вздорную истину о современной американской культуре. Некоторые из шуток вызывали постыдный смех, и я вспомнила слова Мишель Обамы о том, что "Если другие поступают отвратительно, мы в ответ ведем себя достойно и прилично": Не слишком ли отвратительно я поступаю, смеясь над законспирированной критикой Коэна в адрес верящих в теорию QAnon, расистских альтернативных-правых, богатых белых южан, которые наблюдают за балом дебютанток и, конечно же, похотливого Руди Джулиани? В других случаях, я смеялась, потому что я была попросту поражена увиденным. Танец плодородия, который женский персонаж исполняла в свой период "лунной крови", как выразился Борат? Нигде больше в фильме нет подобных сцен —единственное, что я могу вспомнить, похожее по безрассудству, – это чайный пакетик из тампона в фильме "Порнократия" Кэтрин Брейя в 2004 году. Я смеялась до слез.

Фильм 2006 года "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" сделал Коэна — родившегося в Англии, получившего образование в Кембридже актера и сатирика, написавшего свою дипломную работу об американском движении за гражданские права, – очень известной личностью. Это также заставило многих усомниться в правильности его методов. Под видом нерасторопного, но самоуверенного репортера из крайне слаборазвитой страны (казахстанцы явно не были рады такому факту), Борат Коэна, своеобразный простодушный хвастун в плохо сидящем сером костюме и дешевых туфлях, нашел довольно сомнительный подход к общению с гражданами. Коэн заманил в свою ловушку как среднестатистических американцев (большинство, но не все, были с юга, или Среднего Запада), так и влиятельных (например, бывшего конгрессмена Боба Барра из Джорджии), заставляя их думать, что они снимаются в документальном фильме. В роли Бората он завоевал доверие своих "объектов" и убедил их принять его гомофобную, расистскую, антисемитскую или иную фанатичную риторику. Он разоблачил американцев в их худшем виде, даже под их дружелюбной личиной. Но даже если многие из объектов Коэна заслужили то, что получили, в его подходе проскальзывала жестокость. Некоторые из людей, которых он обижал, были невероятно добры к нему, они открыли двери своих домов перед нелепым и бестактным гостем из другой страны, даже давали ему советы, как пользоваться туалетной бумагой. Вывод из фильма 2006 года "Борат: изучение культуры…" заключался в том, что американцы могут быть ужасными, но даже при этом они могут быть щедрыми.

С тех пор мы, американцы, дважды избирали президентом харизматичного, принципиального государственного деятеля; он также оказался первым чернокожим президентом страны, преодолевшим барьер, который, как некоторые думали, станет началом конца расизма в Америке. Мы продолжили этот восьмилетний период избранием никчемной телезвезды, которая обманула общественность, заставив думать, что он успешный миллиардер, одного из тех, кто не смог осудить сторонников превосходства белой расы, ввел политику, которая садит детей в клетки, использовал свое должностное положение для грубого нарушения законности, и своей халатностью и пренебрежением к науке стал причиной смерти сотен тысяч своих соотечественников. В некотором роде, подход Коэна в роли Бората в 2020 году - выйти в мир и высвободить нити фанатизма и лицемерия в обычных американских гражданах, а также в некоторых не очень обычных, - кажется менее жестоким, чем в 2006 году. Что говорит больше о нас, чем о Коэне.

Так что да, я смеялся, с самого начала следующего фильма о Борате (режиссер фильма - или, возможно, лучше сказать его главарь, - Джейсон Волайнер) Борат начинается с закадрового рассказа главного героя о своей судьбе после 2006 года: поскольку он потерпел неудачу в своей миссии принести благо некогда славному народу Казахстана - цель, которая в ретроспективе кажется футуристическим сатирическим взрывом слогана MAGA - последние 14 лет он провел в заключении на каторжных работах. Но премьер министр страны, расстроенный тем, что его оставили вне "клуба больших мальчиков" - Трампа, Путина, Ким Чен Ына, Болсонару и др., освобождает Бората, чтобы отправить его с особой миссией: заслужить уважение американского президента, доставив специальный подарок вице-президенту Майку Пенсу. Спойлер: это обезьяна. Борат, довольный тем, что его освободили из ГУЛАГа, приводит себя в порядок, пакует свои лучшие наряды нижнего белья и отправляется обратно в Америку. Но в пути происходит неприятное происшествие: особая подарочная обезьяна, перевозившаяся в его собственном роскошном ящике, оказывается "бракованным товаром". А внутри ящика он находит безбилетного пассажира – 15-летнюю дочь Бората, Тутар (ее играет талантливая начинающая актриса - Мария Бакалова), почти одичавший ребенок, боготворящий женщину, которую она называет принцессой Меланией. Тутар стремится стать, как и Мелания принцессой в золотой клетке, что не является такой уж большой мечтой, учитывая повторяющуюся в фильме шутку относительно рекомендации Министра сельского хозяйства и дикой природы Казахстана о том, что женщины должны большую часть времени содержаться в клетках.

Тутар была большим разочарованием для Бората, дома он часто бранил ее, называя "самой засидевшейся старой девой Казахстана". Но понимая, что он будет казнен, если вернется домой, провалив свою миссию, он решает подготовить ее в качестве подарка Пенсу. И так вышло, что она оказалась подарком намного лучше, чем обезьяна. Тутар становится куклой, подогнанной под искусственные стандарты красоты с выжженным блондом и ярким макияжем. Борат ведет ее по магазинам и просит продавщицу направить их в отдел "Нет значит да". Он приводит ее на старомодный южный бал для того, чтобы научиться тому, как правильно представлять молодых девушек в обществе. (Именно здесь происходит вышеупомянутый танец плодородия – считайте это предупреждением). Вскоре после этого, он узнает, что неподалеку будет выступать Пенс. Переодевшись в костюм толстяка, он проникает на Конференцию консервативных политических действий под именем Макдональлд Трамп, где, закинув свою дочь на плечо, он ликующе провозглашает о своих намерениях: "Майкл Пенис! Я принес вам девушку!"

В этой сцене Коэн на самом деле прервал выступление Пенса на Конференции консервативных политических действий в Национальной гавани в штате Мэриленд в феврале месяце этого года. ("Девушка", которая свисала у него на плече на самом деле была полноразмерной куклой, а с мероприятия его вывели службы безопасности). В реальной жизни, как и в фильмах, Борат слишком знаменит и не может расхаживать в своем фирменном сером костюме, поэтому в "Следующем фильме о Борате" он примеряет на себя разные обличья: на митинг ультраправых консерваторов он пришел переодетый в фермера с искусственной косматой бородой (это также был реальный митинг в г. Олимпия штата Вашингтон, на который Коэн заявился в июне).

Стоит также отметить, что большая часть "Следующего фильма о Борате" снималась во время пандемии, и, хотя на протяжении практически всего фильма Борат не носит маску, в титрах к фильму указывается Ответственный сотрудник по вопросам COVID). Со сцены Борат запевает песню, которую поддерживает собравшаяся толпа, пропагандирующую введение "Уханьского гриппа" Бараку Обаме, Энтони Фаучи, и всем, кто носит маски, для предотвращения распространения коронавируса. Он заходит еще дальше в припеве песни, пропагандируя расчленять журналистов "как это делают саудовцы" в ответ на что толпа смеется и продолжает подпевать. "Вы можете спорить, что Коэн заводит толпу по надуманным поводам. Но если эти поводы являются надуманными, то какие настоящие? Этот яд уже течет по венам участников этого митинга; Коэн под видом Бората лишь произносит это вслух.

Этот яд везде. Тутар, воодушевленная свободой, предоставленной американским женщинам, обретает себя в качестве тележурналистки и берет интервью у Руди Джулиани - настоящего Руди Джулиани - который, судя по всему, готов поддаться ее чарам. Она напропалую флиртует с ним, хотя и делает это довольно неискушенно. Джулиани практически в буквальном смысле клюет на приманку.

Коэн фокусируется не только на неприглядных моментах. Борат отыскивает и кусочки американского великодушия: наряженный в соответствии с преувеличенным и явно антисемитским представлением о евреях - с острыми когтями, крыльями дьявола и искусно изогнутым удлиненным носом - он проникает в синагогу, где две женщины приветствуют его с теплотой и добродушием, несмотря на его эксцентричный внешний вид. Одна из этих женщин, Джудит Дим Эванс, умерла перед завершением съемок фильма; Коэн чествует ее упоминанием в финальных титрах. Это всего лишь один поразительный пример того, насколько легко намерения Коэна могут быть истолкованы неверно – сам он является верующим иудеем, критикует антисемитизм и отрицателей Холокоста – семья Эванс, не посмотрев фильм, подала на Коэна в суд. По их словам, Эванс обманом заставили принять участие в документальном фильме, высмеивающем "Холокост и еврейскую культуру".

Коэн должен не понаслышке знать, что играет с огнем. Так почему же он сует руку прямиком в пламя вновь, 14 лет спустя? Сейчас не просто самое подходящее время для продолжения "Бората"; сейчас, возможно, единственное подходящее время. В 2006 году попытка Коэна представить Казахстан как экономически и социально отсталую страну казалась дешевым трюком. А теперь Америка сама стала страной, движущейся назад, страной, где демократия поставлена под сомнение, страной, на которую мы сами когда-то смотрели с жалостью. Коэн не упускает из виду эту реальность, не должны игнорировать ее и мы.

Если "Следующий фильм о Борате" заставляет вас смеяться, то, о чем это говорит? Мой смех говорит мне - напоминает мне - о том, насколько я зла. 2020 год подходит к концу, и я не испытываю никакой симпатии к белым американцам, которые счастливы проявить доброту к незнакомцу - при условии, что этот незнакомец тоже белый. Я больше не могу терпеть президентского прихвостня, который сделал бы все возможное, чтобы сорвать выборы. И я совершенно не нуждаюсь в отморозках-расистах, чей величайший страх – лишиться оружия. Если при просмотре фильма Саши Барона Коэна вы радостно подпеваете липовым расистским, антижурналистским, антинаучным мотивам, то значит, смеяться следует над вами. И так и должно быть.

Стефани Захарек

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