Массовая драка около кафе в Караганде переросла в поножовщину

Трое получили ножевые ранения.

Посетители кафе стали драться уже после выхода из заведения. И это едва не переросло в трагедию, сообщает zakon.kz.

Трое получили ножевые ранения. Одному задели печень. Сейчас он в больнице. Остальных пострадавших отпустили домой, передает Astana TV.

На данный момент состояние стабильное, средней степени тяжести. С положительной динамикой. В целом пациент чувствует себя хорошо. На момент поступления у пациентов было так же произведено освидетельствование на алкогольное опьянение. Взяты все анализы, согласно правовым документам. Анализы на данный момент находятся в работе, - говорит заведующий ситуационным центром травматологической службы Карагандинской области Ерик Шонбаев.

Драку разнимали подоспевшие на место полицейские. По их словам, одна группа отмечала в пабе день автомобилиста. Весь вечер две компании посетителей просидели по разным сторонам зала и не общались между собой. Ссора произошла на улице, после закрытия заведения. Что не поделили карагандинцы, пока не известно. Все детали выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", с применением холодного оружия.

Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны и доставлены в отдел полиции участники инцидента. Трое с травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства выясняются, - прокомментировал пресс–секретарь ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.

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