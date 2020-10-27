Всего в стране выздоровели – 105 766 человек от COVID-19.

В Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz .

в городе Нур-Султан - 13,

в городе Алматы - 7,

в Акмолинской области - 11,

в Актюбинской области - 3,

в Атырауской области - 2,

в Карагандинской области - 17,

в Костанайской области - 1,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 12,

в Северо-Казахстанской области - 19.

Всего в стране выздоровели – 105 766 человек от COVID-19.

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