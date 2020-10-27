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В Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 105 766 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.27 октября 2020, 08:15

В Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz .

в городе Нур-Султан - 13,
в городе Алматы - 7,
в Акмолинской области - 11,
в Актюбинской области - 3,
в Атырауской области - 2,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 1,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 12,
в Северо-Казахстанской области - 19.

Всего в стране выздоровели – 105 766 человек от COVID-19.


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