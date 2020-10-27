В Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 105 766 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.27 октября 2020, 08:15
В Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz .
в городе Нур-Султан - 13,
в городе Алматы - 7,
в Акмолинской области - 11,
в Актюбинской области - 3,
в Атырауской области - 2,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 1,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 12,
в Северо-Казахстанской области - 19.
Всего в стране выздоровели – 105 766 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5045388-2cf018bb127add02789a6db236f9853f
Сейчас читают