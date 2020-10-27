В Казахстане за сутки 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии

С 1 августа зарегистрировано 36 931 заболевших пневмонией с признаками COVID-19.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 октября 2020 г., сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 088 человека, среди которых 248 детей. В стационарах находится – 2 333 пациента, на амбулаторном уровне – 755. 115 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 27 октября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 17 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 36 931, случаев с летальным исходом - 395, всего выздоровели – 28 548 человек.

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