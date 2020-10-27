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Ответсек Минюста освобожден от должности

Распоряжением главы государства.

Фото : Казинформ27 октября 2020, 09:07

Ответсек Минюста освобожден от должности, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Амиргалиев Азамат Халимеденович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства юстиции Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Он занимал эту должность с марта 2019 года.


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