Центр занятости населения поможет безработным

Уже в 2020 году в ЦЗН Алматы обратилось 69 290 граждан.

Многие казахстанцы потеряли работу, остались с долгами по кредитам и не знают, что делать. В Алматы Центр занятости населения (ЦЗН) оказывает содействие безработным, передает zakon.kz.

Уже в 2020 году в ЦЗН Алматы обратилось 69 290 граждан. По Закону РК "О занятости населения" любой гражданин с городской пропиской от 16 лет до пенсионного возраста имеет право обратиться в ЦЗН и получить государственные услуги, а также сведения об открытых вакансиях. Специалисты расскажут о профессиях, пользующихся спросом, и помогут получить статус безработного. Он дает право на получение социальной выплаты на случай социальных рисков, потери работы. Вам не могут назначить выплаты, если вы не являетесь участником социального страхования.

Нет понятия пособие по безработице. Есть понятие пособие по потере работы. Лица за которых перечислялись в фонд социального страхования, отчисления (минимум 6 месяцев) за последние 24 месяца, попадают под категорию которые получат выплаты, – рассказал руководитель отдела поддержки соискателей ЦЗН города Алматы Адилет Жанабаев.

Если вы подходите по всем параметрам, то можете подать заявку на сайте egov.kz или обратиться в ЦЗН города Алматы. При себе достаточно иметь удостоверение личности. В ЦЗН в течение трех рабочих дней со дня регистрации вам подберут походящую работу. Если по истечении этого срока работу не подобрали, то вас регистрируют в качестве безработного и выдают справку в выплатной центр для начисления пособия по потере работы.

После регистрации в качестве безработного вас на безвозмездной основе направят на:

профессиональное обучение,

молодежную практику,

социальные рабочие места;

общественные работы,

постоянную работу.

Если безработный откажется от предложенных вакансии, либо не будет проявлять интерес к поиску работы, то его снимут с учета, в следующий раз он сможет зарегистрироваться в ЦЗН только через месяц.

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