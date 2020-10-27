"Oceanman" в Капшагае. В 2021 году стартуют заплывы на открытой воде

Ведутся все подготовительные работы.

В 2021 году Капшагай станет местом, где соберутся лучшие в сфере плавания. Впервые в Казахстане пройдет состязание мирового уровня - Oceanman Almaty-Kapchagay 2021.

На данный момент ведутся все подготовительные работы.

На соревнование спортсменам будут предложены 4 дистанции. Это детский заплыв на 800 метров и спринт на 1,5 км. А для самых выносливых будут дистанции в 5 км (Half Oceanman) и 10 км (Oceanman).

Oceanman – это заплывы на открытой воде. По словам организаторов, главное – это безопасность участников. Именно поэтому выбрали водохранилище Капшагай – ведь именно здесь созданы все условия для комфортного плавания. По сравнению с другими странами нет никаких медуз и прочей живности.

А главное это месторасположение, для удобства гостей и участников. Участвовать в заплыве будут не только казахстанцы, поэтому иностранным участникам будет легко добираться из города Алматы в Капшагай.

Данное событие, привлечет внимание не только любителей поплавать, но и туристов. Кроме возможного личного участия или присутствия в качестве зрителя, туристы могут открыть в себе и туристские ценности всей Алматинской области. Ведь именно в Жетысу расположены очень красивые места, где туристы могут отдохнуть, такие как Чарыньский каньон, Колсай, Кайнды, Алтын Емель, горячие источники и многое другое.

Отметим, соревнование “Oceanman” стартовало в 2015 году. Проходило мероприятия в разных странах, таких как Италия, Малайзия, Мексика, Турция, Россия, Греция, Франция, Украина, Швейцария, Таиланд, Кипр и Колумбия. Теперь и Казахстан стал участником события мирового уровня.

Стоит добавить, что Oceanman – это несколько стартов в разных точках мира ежегодно, объединенных в чемпионат. Участник может проплыть один заплыв, либо может выбрать несколько. В конце каждого сезона проходит финал чемпионата. Согласно системе квалификации первые 10 женщин и 10 мужчин с каждого OCEANMAN и HALF OCEANMAN автоматически проходят в финал Oceanman Worldwide Championship.

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