В инфекционных стационарах Мангистауской области получают лечение 64 пациента

Занятость коечного фонда по области составляет 30%.

В инфекционных стационарах І, ІІ уровня по Мангистауской области лечение получают 64 человека, сообщает zakon.kz.

По информации управления здравоохранения Мангистауской области, из 64 пациентов у 6 результаты ПЦР-анализов показали положительный результат.

В настоящее время, 6 пациентов находятся в реанимационном отделении. Тяжелых 5, ещё 1 в крайне тяжелом состоянии. На домашнем карантине находятся 16 человек.

Состояние пациентов в реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими, хроническими заболеваниями. Занятость коечного фонда по области составляет 30%.

На сегодняшний день в регионе функционирует 215 инфекционных коек, 43 реанимационных коек. Для граждан РК и иностранцев без заключения ПЦР анализа открыты 270 карантинных коек.

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