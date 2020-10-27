Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ с начала 2020 года превысил 1 трлн тенге

Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов размещена на сайте фонда.

По состоянию на 1 октября 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, превысили 12, 5 трлн тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, размещена на сайте ЕНПФ в разделе "Показатели" - "Инвестиционная деятельность".

В рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2020 год, НБ РК осуществлены инвестиции в такие финансовые инструменты, как:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 481,14 млрд тенге (43,77% от всего портфеля), а средневзвешенная доходность бумаг, номинированных в тенге, составила 8,7% годовых, в долларах США – 4,4% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 707,9 млрд тенге (13,63%), средневзвешенная доходность по этим инструментам, номинированным в тенге, составила 10,6% годовых, в долларах США – 4,80% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 152,07 млрд тенге (9,2%). По сравнению с началом года доля облигаций БВУ уменьшилась на 2,64%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,0% годовых, в долларах США – 6,3% годовых;

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 659,56 млрд тенге (5,27% от портфеля). Прирост на 211% по сравнению с 1 января 2020 года обусловлен произведенными согласно условиям мандата инвестициями в течение отчетного периода. Совокупный доход по этим активам составил 84,5 млрд тенге.

Активы диверсифицированы также в депозиты иностранных и казахстанских банков (соответственно, 4,91% и 1,98% от всего портфеля), депозиты Национального Банка Республики Казахстан (для составляет 2,36%), денежные средства на инвестиционных счетах (доля 2,46%) и другие финансовые инструменты на рыночных условиях.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте – 69,51%, в долларах США – 30,29 %, в других валютах – 0,19 % портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" 612,28 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 51,76 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты 364,78 млрд тенге;

- доходы (убытки) от переоценки прочих активов (ПФИ) (5,49) млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 84,50 млрд тенге;

- прочие доходы составили 3,98 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности начисленный инвестиционный доход с начала 2020 года составил 1,1 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2020 года, составила 9,71%, при инфляции 4,90%. Таким образом, реальная доходность за период составила 4,81%.

Инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил 5 трлн тенге.

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