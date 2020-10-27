Директора предприятия столицы осудили на 5 лет за уклонение от уплаты налогов

Он также лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 3 лет.

Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Атырауоблтяжстрой" по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере, передает zakon.kz.

Согласно акту документальной налоговой проверки предприятие за три года уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1?3 млрд. тенге. Основанием для доначисления налогов явились сделки с предприятиями, от имени которых выписывались фиктивные счета-фактуры, - рассказали в КФМ.

Приговором суда №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст.245 ч.3 УК РК, директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 3 лет.

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