Курс доллара еще прибавил на торгах

Доллар подорожал еще на 0,31 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,96 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 507-509,7 тенге, рос. рубль - 55,58-5,64 тенге.

Между тем мировые цены на нефть впервые за последнюю неделю показали рост в ходе торгов.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $38,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись в цене на 0,62% — до $40,71 за баррель.

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