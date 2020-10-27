Курс доллара еще прибавил на торгах
Доллар подорожал еще на 0,31 тенге.
Фото : aif.ru27 октября 2020, 11:14
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,96 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 507-509,7 тенге, рос. рубль - 55,58-5,64 тенге.
Между тем мировые цены на нефть впервые за последнюю неделю показали рост в ходе торгов.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $38,77 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись в цене на 0,62% — до $40,71 за баррель.
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